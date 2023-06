Erice cambia luce, arriva l'illuminazione al Led

Ha preso il via, in territorio di Erice, la sostituzione dei corpi illuminanti nell’ambito dei «Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ammodernamento degli impianti comunali di illuminazione pubblica con l’installazione di dispositivi a Led e telecontrollo per l’abbattimento dei consumi elettrici, l’efficienza energetica e l’integrazione a sistemi di trasmissione dati». Si tratta di un intervento che è stato reso possibile grazie ad un finanziamento di 5 milioni di euro intercettato dal Comune di Erice con la partecipazione ad un avviso pubblico incardinato nell’Asse Prioritario «Energia sostenibile e qualità della vita» del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR). Il progetto era stato presentato nel luglio del 2018 dall’amministrazione allora in carica, anch’essa guidata da Daniela Toscano.

