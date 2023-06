Pantelleria, Spata entra in Consiglio comunale e viene eletto presidente

Giuseppe Spata, 55 anni, è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Pantelleria. Era stato eletto nella lista SiAmo Pantelleria che aveva vinto le elezioni del 28 e 29 maggio scorso investendo della carica di sindaco Fabrizio D’Ancona.

Spata si colloca in un’area di centrodestra, vicino all’onorevole Mimmo Turano che ieri (15 giugno) era nell’isola per assicurare il suo apporto alla nuova maggioranza. Giuseppe Spata ha ottenuto otto voti, quelli della maggioranza, mentre la minoranza della lista LeAli per Pantelleria ha votato scheda bianca.

Giuseppe Spata era già stato eletto consigliere comunale nel 2005 nell’Udc con 108 voti di preferenza. Nelle elezioni del 2010 era stato rieletto nella lista Pantelleria Libera con 141 voti di preferenza e fino al 2012 aveva fatto il presidente del Consiglio comunale con Alberto Di Marzo sindaco.

Vicepresidente del Consiglio è stato eletto Morgan Brignone, di Fratelli d’Italia, sempre con otto voti favorevoli e quattro bianchi. In precedenza si era provveduto al giuramento dei consiglieri e del sindaco e alla surroga di alcuni dimissionari di SiAmo Pantelleria, che andranno a fare gli assessori. Si sono quindi dimessi Adriano Minardi e Benedetta Culoma, sostituiti da Federico Tremarco e Mariuccia Silvia. Tremarco, che rappresentava la Lega, era assessore designato e, dimettendosi, è stato sostituito proprio da Giuseppe Spata.

Il Consiglio comunale pertanto risulta composto dai seguenti consiglieri: Giuseppa Rosa D’Aietti, Nadia Ferrandes, Morgan Brignone, Roberto Greco, Giuseppe Maddalena, Antonio Culoma, Mariuccia Silvia e Giuseppe Spata di SiAmo Pantelleria, Angela Siragusa, Angelo Casano, Mariangela Silvia e Giovanni Valenza di LeAli per Pantelleria. Roberto Greco sarà il capogruppo di SiAmo Pantelleria con vice Nadia Ferrandes. Angela Siragusa, infine, sarà capogruppo di LeAli per Pantelleria, Angelo Casano il suo vice.