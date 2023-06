Campobello di Mazara, il sindaco azzera la giunta: «Nei prossimi giorni i nuovi assessori»

Cambiano gli assessori a Campobello di Mazara. Il sindaco Giuseppe Castiglione ha infatti firmato il provvedimento che azzera la giunta comunale. Una scelta condivisa con tutti i gruppi di maggioranza, arrivata dopo giorni di riflessione e di confronti.

A spiegare le ragioni della decisione è lo stesso sindaco: «L’azzeramento della giunta – dice Castiglione – rappresenta un atto politico di metà mandato, che ha l’obiettivo di dare un nuovo impulso all’attività amministrativa dei prossimi anni, rispondendo alle esigenze interne provenienti da alcuni gruppi di maggioranza».

L'azzeramento dell'esecutivo arriva dopo settimane di tensioni. Appena un mese fa il Partito democratico aveva annunciato l'uscita dalla maggioranza per dare «un segnale di discontinuità» e auspicando «il ritorno al voto» nel comune dove Matteo Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni della sua latitanza. I nomi dei nuovi assessori non tarderanno ad arrivare, come lo stesso sindaco sottolinea. «Nei prossimi giorni, procederò alla nomina di alcuni nuovi componenti della Giunta comunale con i quali proseguirò nell’attività di governo. Ringrazio fortemente tutti gli assessori che, sino a oggi, hanno operato al mio fianco con grande impegno e competenza e che, anche senza incarichi, continueranno a dare il proprio apporto, spendendosi senza remore nell’interesse esclusivo della collettività campobellese».