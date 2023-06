Spettacoli estivi a Petrosino, il comune chiama le associazioni

L’Amministrazione comunale si propone di promuovere anche quest’anno l’Estate petrosilena raccogliendo proposte per valorizzare e rendere attrattivo il territorio, creando momenti ludici per i più piccoli ed occasioni di svago per tutti.

Grazie ad un avviso pubblico, associazioni, cooperative, comitati, società, fondazioni, imprese, enti pubblici, persone fisiche interessate, potranno presentare proposte con finalità sociali, culturali e sportive, inoltrando la propria domanda di partecipazione, entro il 16 giugno 2023, all’Ufficio protocollo, o tramite Pec al seguente indirizzo: [email protected]

«Attraverso questo bando vogliamo stimolare lo spirito di iniziativa delle realtà presenti nel nostro territorio – spiega il sindaco Giacomo Anastasi – incoraggiando anzitutto la presentazione di proposte che favoriscano l’aggregazione, il coinvolgimento, la solidarietà, nel segno del divertimento e del “fare comunità”, attraverso manifestazioni e spettacoli pubblici che si svolgeranno al Biscione e nella zona costiera. Vogliamo dunque realizzare un calendario di appuntamenti estivi che andrà ad integrare il contenitore di eventi finalizzato allo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio che metteremo in campo grazie al progetto “Petrosino Città di Mare e di Vino” finanziato dalla Regione Siciliana».

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modello allegato all’avviso pubblico presente sull’Albo Pretorio (link: https://cutt.ly/9wwV5xBV). Sarà possibile richiedere il suddetto modello anche tramite e-mail al seguente indirizzo: [email protected] Saranno tuttavia prese in considerazione anche domande presentate con format differenti.

