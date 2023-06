Il danneggiamento della sede del Psi ad Erice nel 2022, individuato il responsabile

Individuato il presunto responsabile del danneggiamento alla sede provinciale del Psi di Erice, avvenuta nel giugno dello scorso anno a pochi giorni dalle amministrative che vedevano Erice chiamato al rinnovo del consiglio comunale e all'elezione del sindaco. La polizia di Trapani ha fatto luce su questo fatto di cronaca che destò molto scalpore. Si tratta di un giovane originario del Gambia, residente presso la comunità di Bonagia. Il giovane è stato denunciato.

Il vice-segretario nazionale del Partito socialista Nino Oddo ha voluto ringraziare “le forze dell’ordine per l’attività investigativa svolta”. Chiede, però, che vengano “individuati i mandanti”, ribadendo che “quanto accaduto ha una matrice politica, riconducibile al clima esacerbato di quei giorni”. La sera del 2 giugno 2022 a Erice Casa Santa venne presa di mira la segreteria politica del Partito socialista, di via Argenteria. Ignoti mandarono in frantumi il vetro del portone d’ingresso e, una volta dentro i locali della segreteria e andarono via solo dopo aver rovistato tra i cassetti e per le stanze alla ricerca di qualcosa. A dare l'allarme furono gli inquilini del palazzo che allertarono l'ex deputato regionale Nino Oddo. Sul vetro in frantumi e sparsi per terra c'erano evidenti tracce di sangue, e a quel punto intervenne la polizia. Una incursione quella perpetrata nel corso di una campagna elettorale, già dai toni molto accesi. Oggi la svolta.

