Valderice, i presidenti delle sezioni elettorali: «Difficoltà nella costituzione dei seggi»

I presidenti delle sezioni elettorali del Comune di Valderice, hanno inviato una nota all'assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Prefettura di Trapani segnalando «evidenti difficoltà operative relativamente alla costituzione dei seggi, in particolar modo, in riferimento al rispetto dell'orario per l'ammissione al voto degli elettori previsto alle ore 7 di domenica». La formale costituzione del seggio elettorale e le operazioni di autenticazione e vidimazione delle schede sono fissate dalle ore 6 alle ore 7 di domenica.

«In tal modo - si legge nella nota - appare, oltremodo verosimile, l'impossibilità di rispettare l'orario di ammissione al voto, considerato che le operazioni di autenticazione e vidimazione, alla luce dell'elevato numero di elettori assegnati ai seggi, determinano tempi ben più lunghi, rispetto a quello assegnato.Peraltro, i sottoscritti prendono atto che l'Ufficio elettorale del Comune ha notificato agli scrutatori la nomina con la contestuale presentazione al seggio per le ore 16 di oggi».

In estrema sintesi, i presidenti rappresentano «l'evidente difficoltà di poter assicurare il rispetto dell'orario previsto, per l'inizio delle operazioni di voto alle ore 7 di domenica». Chiedono, pertanto, «indicazioni idonee per poter risolvere i problemi e consentire il regolare svolgimento delle operazioni, in particolare, di quelli di ammissione al voto nella giornata di domenica". I presidenti». E avanzano un suggerimento: «tenuto conto della convocazione da parte del Comune, degli scrutatori per le ore 16 di oggi, la verbalizzazione della costituzione formale del seggio e della conseguente apertura del plico contenente le schede elettorali, con l'autenticazione delle schede e con la sottoscrizione da parte degli scrutatori, rinviando la timbratura delle predette schede alla giornata di domenica ore 6, prassi, peraltro, riscontrabile nelle scorse amministrative 2018».

© Riproduzione riservata