A Favignana stop alle auto per i turisti nel periodo estivo

Dal 15 giugno al 30 settembre sull'isola di Favignana non potranno circolare veicoli a motore di persone non residenti stabilmente sull'isola. Lo ha disposto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta del Comune. Saranno esentati dall’obbligo residenti, i turisti che soggiorneranno nell’isola per almeno sei giorni e i proprietari di immobili che, pur non residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell’imposta Imu o Tari. Previste deroghe per servizi pubblici e di necessità.

