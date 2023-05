Pantelleria, da Armani arrivano i primi 120 mila euro: ecco a cosa saranno destinati

La giunta comunale di Pantelleria ha approvato una variazione di bilancio per il 2023 a seguito di un bonifico di 120 mila euro della società Giorgio Armani, versato a titolo di acconto sulla somma di 500.000 euro, destinata dalla stessa società al Comune dopo l’incendio che ha colpito l’isola nel mese di agosto dello scorso anno.

La cifra è stata suddivisa e destinata a diversi interventi: 40.000 euro per trasferimenti correnti nello sviluppo economico e agricolo dell’isola; 20.000 euro per l’acquisto di beni e servizi per lo sviluppo economico e agricolo; 400.000 euro di trasferimenti in conto capitale in interventi vari per lavori pubblici; 40.000 euro per trasferimenti in conto capitale per l'acquisto di attrezzatura per la protezione civile.

© Riproduzione riservata