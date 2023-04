Turano smonta il caso Trapani: «Sosterrò il candidato del centrodestra Miceli»

Centrodestra regionale e provinciale al completo per la presentazione ufficiale del candidato sindaco Maurizio Miceli, 33 anni, avvocato, stamattina a Trapani nel suo comitato elettorale. Miceli si confronterà con altri tre candidati alla poltrona di primo cittadino: il sindaco uscente Giacomo Tranchida sostenuto da dieci liste, Francesco Brillante che, dopo la rottura con Tranchida, ha chiesto il simbolo del Pd e ha l’appoggio del Movimento Cinque stelle e il consigliere comunale uscente Anna Garuccio. Il Pd non ha ancora deciso se correre con il simbolo: alle scorse comunali non presentò lista.

Il centrodestra trova l'intesa a Catania, ma a Trapani scoppia la grana dei dissidenti della Lega Maurizio Miceli (FdI) Mimmo Turano e Renato Schifani Giacomo Tranchida L’avvocato Enrico Trantino

Tra le anomalie di questa campagna elettorale fino a qualche giorno fa anche quella che riguardava la posizione dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, della Lega, che avrebbe sostenuto la lista «Trapani Tua» emanazione dell’assessore comunale Fabio Bongiovanni con tanti ex Udc conflitti nella Lega, lista che appoggia il sindaco uscente Tranchida. Turano oggi era presente alla conferenza stampa del candidato Miceli e, smentendo il «caso Trapani» e manifestando la volontà di appoggiare il centrodestra, ha detto: «È stato un momento di infinita difficoltà ma bisogna avere la responsabilità di seguire alcuni percorsi. Sono qui per fare il mio dovere e fare la mia parte dall’inizio alla fine».

