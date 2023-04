Guerra in casa Fdi nel Trapanese, ricorso di Bica contro l’elezione di Catania all’Ars

Giuseppe Bica, primo dei non eletti all’Ars nelle fila di FdI, ha presentato ricorso al Tribunale civile di Palermo per invalidare l’elezione di Nicola Catania, il sindaco di Partanna eletto deputato nel collegio della Provincia di Trapani alle ultime elezioni regionali. Secondo Bica, Catania sarebbe stato ineleggibile «per il fatto di essere, al momento della elezione e anche dopo, amministratore e presidente della Società per la Regolamentazione del Servizio Rifiuti - Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni (i cui soci sono 11 Comuni della Provincia di Trapani e la stessa Provincia)».

