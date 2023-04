E’ Carmelo Palermo, 57 anni, docente del Miur e stretto collaboratore del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il primo candidato sindaco nel piccolo centro di Poggioreale, nel Trapanese. Già assessore e vice sindaco, Palermo è sostenuto dalla lista civica ’Rinascimento per Poggiorealè. Per le prossime comunali del 28 e 29 maggio non si ricandiderà, invece, l’uscente Girolamo Cangelosi.

© Riproduzione riservata