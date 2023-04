Elezioni a Trapani, Vincenzo Abbruscato designato assessore di Tranchida

Ancora insieme, con coerenza. Il Sindaco Giacomo Tranchida ha annunciato ieri sera il terzo assessore designato: si tratta di Vincenzo Abbruscato, già vicesindaco, classe '63.

Abbruscato è il fondatore della lista "Trapani con Coerenza" e ha promosso la prima candidatura del sindaco Tranchida. Funzionario regionale, Abbruscato è impegnato attivamente in politica da 15 anni.

«Cinque anni fa il nostro percorso è cominciato proprio da qui: da “Trapani con Coerenza”, un simbolo che richiama alla lealtà. Io ed Enzo Abbruscato - dice il Sindaco - ci conosciamo da tantissimi anni: eravamo compagni di scuola e sono convinto che mi darà una mano anche in questa nuova stagione politica e amministrativa di rilancio per Trapani. Conosce molto bene la città e la macchina burocratica che va sostenuta e potenziata dopo i numerosi pensionamenti che hanno ulteriormente rallentato il Comune. Confido che Abbruscato, in rappresentanza della lista “Trapani con Coerenza”, possa darmi una mano in Giunta aggiungendo esperienza alla freschezza di Lele Barbara e Giuseppe Virzi, Assessori già designati».

«”Trapani con Coerenza” non è una semplice lista - spiega Vincenzo Abbruscato -, ma un modo di pensare. Ci poniamo l'obiettivo di continuare il nostro percorso con il Sindaco Giacomo Tranchida. Un percorso iniziato nel 2018 e siamo convinti che gli auspici ci possano essere tutti. L'esperienza di questi anni mi gratifica e mi fortifica. La fiducia di Giacomo Tranchida dà maggiore forza alla lista stessa. Giacomo Tranchida è un investimento per il presente e per il futuro ed è la persona giusta che può portare ancora più lustro alla nostra città».

