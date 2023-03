Nasce la Consulta delle isole siciliane, il sindaco di Lipari a capo dell'associazione

L’assemblea dei sindaci delle isole minori siciliane, riunitasi a Pantelleria, ha indicato il sindaco di Lipari quale coordinatore dell’Ancim (Associazione nazionale comuni isole minori) e ha deliberato la costituzione della «Consulta delle Isole siciliane» per la gestione delle iniziative di scambio e collaborazione. Gli otto primi cittadini hanno anche tracciato il percorso per la creazione, entro la fine di questo mese, dell’Ufficio unico per la gestione dei fondi Fers. Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di stabilire un costante confronto con la Regione per tutta una serie di problematiche comuni a cominciare dalla sanità e dai trasporti marittimi. Per queste due tematiche sarà richiesto un incontro urgente. Accolta, con favore, l’adesione delle otto isole che sono state sede di confino politico ad una associazione che ne curerà la memoria e la promozione di iniziative comuni. La prossima riunione degli otto sindaci si terrà a Salina.

Primo nodo è evitare lo spopolamento invernale e migliorare la qualità della vita degli abitanti delle isole di Sicilia. A Pantelleria i sindaci delle isole siciliane, dopo l'incontro di Lampedusa, si sono riuniti per fare il punto sulle questioni più impellenti da affrontare. Sono intervenuti, oltre al sindaco di Lipari Riccardo Gullo, Domenico Arabia di Santa Marina Salina, Vincenzo Campo di Pantelleria, Francesco Forgione di Favignana, Salvatore Militello di Ustica, Giacomo Montecristo, l’assessore Pietro Di Maria di Lampedusa e Clara Rametta di Malfa in video.

I sindaci hanno valutato assolutamente necessario un confronto continuo con la Regione per affrontare tutti I problemi legati alla micro insularità e per una maggiore considerazione delle specificità isolane. L'assemblea ha deliberato la costituzione della Consulta delle Isole Siciliane per la gestione delle iniziative di scambio e collaborazione.

«Le questioni prioritarie - spiega il sindaco Gullo – riguardano il percorso della entro la fine di questo mese, dell’Ufficio Unico per la gestione dei Fondi europei di sviluppo regionale (Fers); il mancato totale ripristino, da parte dell'assessorato ai trasporti, dei collegamenti marittimi tramite nave; lo stato dell'assistenza sanitaria nelle isole: scambi culturali, sportivi e sociali tra gli abitanti delle isole; gestire in termini unitari, con partecipazione pubblica e privata, una partnership per la promozione turistica».

«Tutti I temi trattati – puntualizza il sindaco Campo - saranno oggetto di iniziative concrete che saranno man mano affrontati unitariamente. L'Ufficio Unico sarà formato dopo l'approvazione e la sottoscrizione, nei termini stabiliti, dell'apposita convenzione e vedrà la partecipazione degli uffici degli otto Comuni isolani, per l'ottenimento dei finanziamenti e la realizzazione delle opere selezionate».

«Per cioò che concerne I trasporti marittimi - aggiunge il sindaco Forgione – solleciteremo un incontro urgente presso l’assessorato per chiedere il totale ripristino delle corse ancora mancanti e promuoveranno accordi di collaborazione con le società per una maggiore assistenza ai viaggiatori». «Nell'ambito della sanità – sottolinea il sindaco Militello - si e' rilevato come ancora rimane senza riscontro la richiesta di attivazione del "tavolo tecnico" istituito presso l'assessorato alla salute e si è deciso di attuare tutte le iniziative opportune per ripristinare il tavolo e trovare soluzioni ai tanti problemi della sanità isolana». «Unanime e sentita – evidenzia il sindaco Arabia - è stata la volontà di organizzare scambi culturali, sportivi e sociali a partire dalle scuole degli arcipelaghi e isole siciliane con l'organizzazione di iniziative che impegneranno tutti i Comuni». «La promozione turistica delle isole di Sicilia – precisa il sindaco Montecristo - comporterà la creazione di un partenariato diffuso con la partecipazione pubblica, al fine di promuovere un turismo sostenibile qualificato». «È stata accolta con favore – osserva l’assessore De Maria - l'adesione delle otto isole che sono state sede di confino politico ad una associazione che ne curerà la memoria e la promozione di iniziative comuni».

