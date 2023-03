Italia Viva, Nino Grignano è il nuovo coordinatore comunale di Trapani

I due coordinatori della provincia di Trapani Mario Sugameli e Nina Grillo in accordo con l’onorevole Davide Faraone hanno deciso di affidare il ruolo di coordinatore di Italia Viva della città di Trapani all’ex consigliere comunale Nino Grignano.

«La politica della città di Trapani ha bisogno di essere all’altezza delle sfide future per garantire qualità nelle proposte e nelle iniziative e per queste ragioni Italia Viva vuole ridare alla città una spinta autenticamente riformista - si legge in una nota -. In un momento delicatissimo per la vita politica della città, questo incarico consentirà un maggiore radicamento sul territorio e sarà sicuramente centrale per la costruzione di proposte innovatrici già in occasione delle prossime elezioni amministrative».

«La nuova struttura - continua la nota - prevede l’impegno di donne e uomini che credono davvero che le città abbia necessità di segnali di forte discontinuità rispetto alle politiche messe in campo dall’attuale amministrazione, ed è già in fase di lavoro avanzato per la costruzione di una valida alternativa».

Ad affiancare il neo coordinatore, Giuseppe Casabella, già candidato alle scorse regionali nella lista del Terzo Polo, con il ruolo di presidente del costituendo direttivo, con delega agli affari elettorali di Trapani.

