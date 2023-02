A Castellammare Fausto ufficializza la sua candidatura a sindaco: scompiglio nel centrodestra

Confermata la candidatura a sindaco di Giuseppe Fausto per le amministrative di maggio a Castellammare del Golfo. Il suo nome era circolato con insistenza negli ultimi giorni e lo stesso Fausto, già in passato assessore e consigliere comunale, aveva dato pubblicamente la sua disponibilità.

Adesso arriva una nota ufficiale, che fa riferimento a gruppi politici di centrodestra, che sancisce questo passaggio: «I partiti e i gruppi politici del centrodestra di Castellammare del Golfo – si legge - comunicano di aver siglato un accordo politico-elettorale unitario per le elezioni amministrative del prossimo mese di maggio, indicando ufficialmente come candidato sindaco il dottor Giuseppe Fausto, commercialista di 47 anni. Il progetto è aperto al prezioso apporto e al generoso contributo della locale società civile».

Ancora il quadro non appare chiarissimo. Il solo Fausto ha ufficializzato insieme al medico in pensione Enzo Borruso, espressione esclusivamente di realtà civiche trasversali alla politica. Con loro ai nastri di partenza dovrebbero poi esserci Carlo Navarra, espressione del centrosinistra, e il sindaco uscente Nicola Rizzo, espressione di un altro pezzo del centrodestra. Proprio la candidatura di Fausto sta creando qualche scompiglio nelle fila della coalizione di Rizzo, tanto che il primo cittadino appena due giorni fa ha licenziato uno dei suoi assessori, Giuseppe Senia, parlando senza mezzi termini di rottura politica. Senia pare si sia orientato per appoggiare Fausto e da qui sarebbe nato il suo licenziamento. Ancora si attende poi il pronunciamento definitivo dell’Mpa che di fatto è parte integrante dell’attuale amministrazione Rizzo. Ma a mescolare le carte in tavola nei giorni scorsi il capogruppo degli autonomisti in consiglio comunale, Antonio Como. Con una nota ufficiale ha confermato l’appoggio a Rizzo sino a fine mandato ma nel contempo la formazione politica si è detta “libera” di poter sposare anche un altro progetto alternativo a quello dell’attuale sindaco in vista delle elezioni.

