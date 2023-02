Erice, il Tar conferma Vincenzo Maltese in Consiglio comunale

L'avvocato Vincenzo Maltese entra nel consiglio comunale di Erice. È suo il seggio conquistato in occasione delle ultime amministrative. Oggi il TAR si è pronunciato facendo chiarezza sulla proclamazione degli eletti nel consiglio comunale ad Erice. Per la Lista Fronte Comune il seggio tocca all'Avvocato Vincenzo Maltese risultato primo con 234 preferenze.

L'errore di trascrizione di uno dei verbali di un seggio è stato chiarito con il registro delle preferenze trasmesso dalla Prefettura al Tar su richiesta dello stesso Tribunale amministrativo che ha anche condannato l'Amministrazione comunale alle spese processuali in solido con Luigi De Vincenzi, controinteressato costituito.

"Ho dovuto ricorrere alla Giustizia amministrativa per difendere un mio diritto acquisito e per fare chiarezza su quanto accaduto – spiega Vincenzo Maltese.

"Finalmente, grazie ai miei Colleghi che mi hanno assistito in questo procedimento, gli Avvocati Antonietta Sartorio e Stefano Polizzotto, è stato messo un punto a questa vicenda che ha del grottesco per come è stata generata. In questi sei mesi tanta gente ha atteso con fiducia il mio ingresso in Consiglio comunale ad Erice perchè non ha più punti di riferimento. Sarò naturalmente all'opposizione dell'Amministrazione Toscano come rappresentante della lista Fronte Comune (anche se il programma elettorale è stato condiviso anche da Fratelli d'Italia) ma - conclude Maltese - sarò il riferimento di tanti cittadini, circa 2000 persone che hanno creduto nel nostro nuovo progetto politico che parte dal territorio e che adesso vedremo di concretizzare con azioni decise e determinate - ha spiegato Vincenzo Maltese.

© Riproduzione riservata