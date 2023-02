Comunali Trapani, Anna Garuccio si candida: è la figlia del sindaco finito in una vignetta di Forattini

«Sciolgo le riserve. Ho interrogato la mia coscienza, ho lottato, ho deciso: sono candidata a sindaco della città di Trapani accogliendo l’invito dei numerosi trapanesi che durante i trascorsi cinque anni e soprattutto nel corso degli ultimi mesi, mi hanno esortata a guidare la città». A dichiararlo sul suo profilo facebook è Anna Garuccio, consigliere comunale, che diventa, di fatto, la terza candidata a sindaco della città di Trapani, dopo Giacomo Tranchida, primo cittadino in carica, e dopo Maurizio Miceli, che non è mai uscito ufficialmente allo scoperto ma che è dato per certo in seno alla sede provinciale di Fratelli d'Italia.

Anna Garuccio, figlia dell'ex sindaco di Trapani Erasmo Garuccio, nella corsa a Palazzo D'Alì, che si svolgerà nell'ultima domenica di maggio 2023, sarà sostenuta dal movimento "La mia Trapani" e da diverse liste civiche. A rafforzare l'ufficialità della candidatura, è arrivata la nota stampa dell’ex assessore all'Ecologia, della giunta Damiano, Giuseppe Licata:

«Trapani non merita di essere considerata solo come sterile bacino di voti per comparse politiche avulse dalla sua realtà, da soggetti che non la conoscono e che si proponevano fautori del cambiamento rivelandosi fotocopia sbiadita di quelle vecchie logiche di potere che tanto hanno calpestato la dignità della città di Trapani».

Erasmo Garuccio, morto otto anni fa, fu sindaco democristiano per quattro volte (15 maggio 1982-12 dicembre 1982 con maggioranza Dc-Pri; 13 dicembre 1982-9 dicembre 1984 Dc-Pri-Pli; 10 dicembre 1984-20 luglio 1985 Dc-Pri-Pli; 21 luglio 1985-7 novembre 1986 Dc-Psi-Pri). Tutti a Trapani e non solo ricordano che, all'indomani dell'omicidio Ciaccio Montalto, Garuccio finì in una vignetta di Giorgio Forattini che raffigurava «Erasmo da Trapani», un omino con fascia tricolore, pantaloni abbassati e lupara che diceva che «la mafia non esiste».

© Riproduzione riservata