Trapani, il Comitato centro storico chiede regole per la movida

A Trapani il Comitato centro storico vorrebbe che si seguisse l’esempio positivo di Palermo per la tutela della quiete pubblica e la regolamentazione della vita notturna nel centro storico. Nel capoluogo della Sicilia è infatti in arrivo un nuovo regolamento della movida per limitare la musica in strada nel centro storico, a beneficio anche degli esercenti regolari oltre che dei residenti.

Il Comitato centro storico di Trapani e l’associazione di consumatori Codici hanno chiesto un confronto urgente con il sindaco e gli assessori per studiare un piano che ricalchi l’esempio virtuoso palermitano, in vista della scadenza delle deroghe alla concessione del suolo pubblico e in tempo per la prossima stagione estiva.

Al centro della questione c’è la necessità di una più chiara regolamentazione, una riduzione degli orari notturni nelle zone residenziali e un’applicazione stringente della normativa. L’amministrazione di Trapani non chiude alla proposta: nei prossimi giorni verrà valutata la situazione.

