Piero Genco è il nuovo responsabile dei Caf Cgil di Trapani

Piero Genco è il nuovo responsabile provinciale dei servizi fiscali del Caf Cgil di Trapani. Lo ha nominato la segreteria provinciale della Cgil, subentra a Franco Coppola.

Piero Genco, marsalese di 54 anni, svolge attività all'interno del sindacato dal 1990 e attualmente è il segretario della Camera del Lavoro di Marsala.

"Ringrazio - dice Piero Genco - il nuovo gruppo dirigente per la nomina a responsabile del Caf. L'obiettivo sarà quello di essere ancora più radicati nel territorio per rispondere alle esigenze dei cittadini, rappresentando un punto di riferimento, soprattutto, per coloro che sono in difficoltà".

