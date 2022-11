Castelvetrano, assistenza ai disabili gravi: quando scade l'Avviso e come presentare la domanda

Pubblicato l'Avviso pubblico per l'assistenza ai disabili gravi non autosufficienti, come previsto dalla legge 104 del ’92 e dalle forme di assistenza regolate dall’art.3 comma 3. Ad emanarlo, il Distretto socio sanitario D54, di cui Castelvetrano è il comune capofila.

Come presentare la domanda

Occorre stampare la domanda, compilarla e allegare una serie di documenti: copia del documento di riconoscimento in corso di validità; documentazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92; certificazione ISEE Socio-Sanitario in corso di validità; provvedimento di nomina (amministratore di sostegno o tutore legale). Le domande dovranno essere presentate brevi manu, entro il 2 dicembre, all’Ufficio Protocollo del Comune.

La valutazione

Successivamente, l’Unità di Valutazione Multidimensionale socio sanitaria provvederà ad accertare il grado di non autosufficienza del disabile grave. La riduzione prevista è del 30% e riguarda i disabili gravi con un ISEE pari o superiore a €25.000,00.

