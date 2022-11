Cimitero di Mazara del Vallo, al via l’assegnazione di oltre trecento nuovi loculi

È possibile presentare le domande per la concessione dei 340 loculi residui in corso di realizzazione, che verranno collocati nei reparti 2 e 6 del cimitero comunale di Mazara. Il nuovo bando/avviso pubblicato ieri nell’albo pretorio indica quale unico requisito che il richiedente abbia un’età non inferiore ai 70 anni e che, nel caso di richiedenti di coniugi e/o unioni, entrambi abbiano un’età minima di 70 anni. Lo annuncia l’assessore comunale ai Servizi Cimiteriali Michele Reina. I nuovi loculi previsti nei reparti 2 e 6 del cimitero sono in totale 710 (i vecchi reparti erano stati demoliti negli anni scorsi a seguito di crolli e problemi di sicurezza).

