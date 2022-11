Pd di Trapani, Venuti azzera la segreteria dopo l'avvio della fase congressuale

Il segretario provinciale del Pd, Domenico Venuti, azzera la segreteria provinciale dopo l’avvio della fase congressuale del partito celebrato con l’assemblea nazionale. Spiega Venuti : «Ho provveduto ad azzerare tutte le cariche all’interno della segreteria per favorire il percorso congressuale. L’obiettivo adesso è quello di ricostituire una squadra di lavoro che comprenda tutte le anime del Pd. Per la prossima segreteria provinciale auspico un coinvolgimento allargato e che possa coinvolgere anche coloro i quali, alle ultime elezioni politiche e regionali, si sono spesi per portare avanti i nostri valori».

Scontro in casa Pd a Trapani: Venuti ricorre contro l’elezione all’Ars di Safina Dario Safina Domenico Venuti

Ma aumentano le frizioni tra i Dem dopo la notizia del ricorso presentato dallo stesso Venuti contro l’elezione a deputato regionale di Dario Safina. Venuti non è entrato a Palazzo dei Normanni per una manciata di voti ma non ha chiesto un riconteggio. Secondo lui, infatti, sono due i motivi per cui Safina sarebbe stato incandidabile. Il primo riguarda il suo ruolo all’interno del Comune di Trapani. Safina si era dimesso da assessore ma ha continuato a essere consulente del sindaco, anche se a titolo gratuito, fino alle elezioni. Il secondo, invece, riguarda la sfera privata. Per Venuti, Safina doveva dimettersi anche dal ruolo di presidente del Circolo Tennis di Trapani, Circolo che in più occasioni ha ricevuto finanziamenti regionali.

La replica del neo deputato Safina non si è fatta attendere. In un post sul suo profilo Facebook ufficiale, Safina afferma: «Per il momento posso dire solo che continuerò a lavorare, da Deputato Regionale, con serietà e serenità per il territorio. Ringrazio tutti quanti mi hanno voluto dare sostegno e solidarietà. Andiamo avanti».

© Riproduzione riservata