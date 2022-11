Misiliscemi ha il suo primo sindaco, è Salvatore Tallarita: «Il nostro progetto reale e concreto»

È Salvatore Tallarita il primo sindaco di Misiliscemi, il 391° Comune della Sicilia, l'ultimo istituito nell'isola e il 25esimo della provincia di Trapani. Misiliscemi, è un comune di 8.629 abitanti. Ha preso 3.377 voti, cioè il 76%. Il suo avversario, Peralta, ne ha presi 1.040, e cioè il 24%. Stessa proporzione per le due liste.

Salvatore Tallarita, sindaco di Misiliscemi

«È il riconoscimento di tutta la comunità misilesi al lavoro che abbiamo fatto in questi in questi 18 anni e al riconoscimento della qualità delle persone che abbiamo proposto in campagna elettorale. Ma è anche il riconoscimento che il progetto Misiliscemi era un progetto reale e concreto. L'entità della vittoria ci da consapevolezza di quanto i cittadini ci abbiano riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto», ha detto Tallarita nell'immediatezza del risultato che lo consacrava sindaco. «Grazie di cuore a tutti coloro che ci sostengono, grazie ai candidati consiglieri e agli assessori designati, grazie a tutta la squadra che ha lavorato dietro le quinte. Grazie per il coraggio, l’impegno, la costanza, la lealtà, il vostro modo di vivere quotidianamente il territorio e gli ideali di Progetto Comune. Grazie di condividere il senso di comunità che ormai ci lega e che, attraverso la partecipazione attiva di tutti, porterà Misiliscemi nel futuro che meritiamo», ha scritto poi il neo sindaco su Facebook. “Abbiamo avuto la conferma che siamo tanti a credere che un nuovo modo di fare politica non solo è possibile, ma è anche voluto, cercato, richiesto e supportato da tantissime persone. Ora costruiamo insieme”, conclude.

