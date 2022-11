Maltempo, allerta gialla in Sicilia ma il sindaco di Trapani la trasforma in arancione

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha disposto «l'attivazione preventiva di misure di controllo e monitoraggio tipiche dell’allerta arancione». La decisione è stata adottata dopo una riunione del Centro operativo comunale, vista «l'allerta meteo gialla diramata dal dipartimento regionale della Protezione civile, secondo cui dalla tarda mattinata di oggi ed almeno fino a domenica 6 novembre si prevedono precipitazioni da isolate a sparse localmente anche a carattere di rovescio o temporale».

Tranchida, con propria ordinanza, ha disposto in via precauzionale, a tutela della sanità e della sicurezza pubblica, la chiusura del cimitero, delle ville e dei giardini e del campo Coni per la giornata di domani. La decisione è stata presa a seguito dell’avviso regionale di Protezione Civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per domani riporta stato di allerta arancione.

