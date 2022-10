Corse ridotte per le isole Egadi, disagi e proteste

Disagi per i residenti e i lavoratori delle isole Egadi e proteste dopo l’entrata in vigore degli orari invernali dei mezzi di trasporto marittimo con la rimodulazione e la riduzione delle corse da e per Favignana, Levanzo e Marettimo. Per affrontare il problema, la presidente del Consiglio comunale, Emanuela Serra, ha convocato una seduta aperta per domani 11 nell’aula consiliare di Palazzo Florio.

Un gruppo di cittadini, intanto, ha indetto un’assemblea pubblica per questo pomeriggio, intanto, alle 17.30, in piazza Europa. «Occorre un’ampia mobilitazione per cambiare le decisioni del governo nazionale e della Regione siciliana in materia di trasporti marittimi - dice il sindaco del Comune di Favignana-Isole Egadi, Francesco Forgione - I tagli di bilancio non possono colpire le nostre isole. Per questo è positiva l’assemblea indetta per oggi, da un gruppo di cittadini, che ho già incontrato sabato scorso, così come è importante il Consiglio comunale in seduta aperta, in programma domani, che deve dimostrare la comune volontà dei cittadini e delle Istituzioni. Con lo stesso spirito, il 18 ottobre, con tutti i sindaci delle isole siciliane saremo a Palermo per protestare con un’unica voce. Ora, finito il tempo della propaganda elettorale, a Roma come alla Regione, chiediamo garanzie per assicurare la reale continuità territoriale ferita dalle scelte annunciate e da quelle già in atto».

© Riproduzione riservata