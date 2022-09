A Mazara è stato prorogato il bando per i servizi all'infanzia del micro nido comunale

È stata prorogata al 9 settembre la scadenza per l'ammissione ai servizi all'infanzia del micro nido comunale di Santa Gemma. Il 19 settembre la riapertura della struttura per l'anno scolastico 2022/2023.

Posti a disposizione

Il micro nido può accogliere 13 bambini di età compresa tra zero e trentasei mesi. Le famiglie già inserite in graduatoria sulla scorta dell'avviso pubblicato lo scorso anno avranno una priorità, mentre la graduatoria verrà integrata sia dalle domande già presentate in base all'avviso che scadeva oggi che da quelle che verranno presentate entro e non oltre il 9 settembre.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i genitori residenti nel territorio di Mazara del Vallo o presenti temporaneamente nel territorio di Mazara del Vallo per motivi di lavoro e pertanto non obbligate a prendere la residenza.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda occorre scaricarla dal portale o ritirarla presso il settore il Servizio Affari Sociali al Palazzo della Legalità di via Giotto e compilarla. Devono essere presentati anche: modello Isee, attestato di servizio comprovante l’orario di lavoro di uno o entrambi i genitori, certificazione di vaccinazioni del figlio o figlia per il quale è fatta la domanda, ulteriori documenti indicati dagli avvisi pubblici. Le domande devono essere presentate entro il 9 settembre a mano presso l'ufficio di protocollo (Palazzo dei Carmelitani via Carmine) o presso gli Uffici Affari Sociali (via Giotto Palazzo della Legalità) oppure a mezzo pec: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

