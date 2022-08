Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, candidato nella lista Pd all’Ars

Il Pd della provincia di Trapani candida il sindaco di Salemi, e segretario provinciale dem, Domenico Venuti, nella sua lista per le elezioni regionali del 25 settembre in Sicilia. «Sarò accanto a Caterina Chinnici per provare a disegnare una Sicilia diversa», ha affermato in un video sui social il sindaco di Salemi, attualmente al suo secondo mandato alla guida del Comune trapanese. «Carica che non dovrò lasciare per questa nuova avventura», ha sottolineato.

