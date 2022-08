Melbourne, salva bimba di 2 anni che rischia di annegare: targa per un marsalese

Ha salvato una bimba di due anni che rischiava di annegare in piscina. Ha dimostrato prontezza, ma anche abilità nel soccorrere la piccola, un gesto che è valso ad un manager marsalese un pubblico riconoscimento da parte del sindaco Massimo Grillo.

Protagonista della vicenda è Paolo Palermo Patera, manager di 37 anni, che da più di un decennio lavora in Australia. Mentre era nella sua abitazione, a Melbourne, ha sentito delle urla provenire dalla villetta accanto alla sua.

Senza esitare ha scavalcato lo steccato ed è andato in soccorso della piccola che presentava chiari sintomi di annegamento. L'uomo, grazie alle manovre praticate - apprese durante un corso di primo soccorso - è riuscito a fare espellere alla bimba l’acqua ingerita, un primo intervento determinante, senza il quale non sarebbe stato neppure possibile affidarla alle successive cure dei sanitari. Dopo qualche giorno in rianimazione la piccola si è perfettamente ripresa.

Il sindaco Grillo ha così voluto dare un riconoscimento al manager marsalese, che dopo la laurea conseguita in Italia si è trasferito in Australia, dove ha trovato lavoro e si è anche sposato.

“Un giusto riconoscimento a questo figlio della nostra terra che, con prontezza e decisione, è riuscito a prestare i primi soccorsi, poi rivelatisi determinanti, per salvare una bimba di appena due anni, cianotica e priva di sensi a seguito di un principio di annegamento in piscina - afferma il sindaco Massimo Grillo -. Mi sono anche complimentato perché questo giovane professionista, malgrado non conoscesse nessuno in Australia, è riuscito con le proprie capacità a ritagliarsi un ruolo importante in un'azienda di grande rilevo, dove vi lavorano circa cento ingegneri”.

