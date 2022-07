Custonaci, nasce una struttura sanitaria anche per i comuni limitrofi: usati i fondi del Pnrr

In un momento delicato per la sanità pubblica, il Comune di Custonaci tende una mano a quanti necessitano di una struttura sanitaria multidisciplinare e che va a coprire un territorio sensibile e lontano da altre strutture adeguate. Stiamo parlando del bacino rivierasco che, oltre a Custonaci, comprende Buseto Palizzolo, Valderice, la frazione di Castelluzzo fino a San Vito Lo Capo. Una zona che in estate triplica le presenze soprattutto di turisti e visitatori.

Ad annunciare la nascita di questa nuova struttura sanitaria è stato lo stesso sindaco della città del marmo, Giuseppe Morfino. "A Custonaci sarà presto costruita la Casa della Comunità, una struttura che garantirà prestazioni sanitarie, dove opereranno team multidisciplinari di medici, infermieri e altri professionisti della salute. Con l'apertura di questa nuova tipologia di struttura sanitaria concretizziamo, attraverso la sinergia tra istituzioni, la nostra idea di azione amministrativa che è quella di mettere al centro di tutti i progetti lo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale della nostra città, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini".

La giunta comunale ha concesso in comodato d'uso un terreno all’Asp di Trapani, dove sarà costruita la Casa Comunità.

Si tratta di un terreno di 4.500 mq in località Assieni, qui sarà costruita la struttura, finanziata nell'ambito dei fondi per la sanità del PNRR, importo di circa 2,3 milioni. La struttura sanitaria avrà al suo interno il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie, un punto prelievi e ambulatori specialistici.

A disposizione dell'utenza un team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali, infermieri di comunità e altri professionisti della salute come logopedisti, fisioterapisti, dietologi e tecnici della riabilitazione. “L'Asp di Trapani - dice il sindaco Morfino - non disponendo a Custonaci di strutture idonee ad accogliere la Casa Comunità, mi ha chiesto la disponibilità di un’area di proprietà comunale. Da sindaco e da medico ho accolto con entusiasmo questa importante opportunità per i cittadini di Custonaci, ma anche per quelli dei comuni limitrofi. L'interesse primario della mia amministrazione è quello di attivare quanti più servizi possibili per i nostri concittadini. Gli ambulatori specialistici - conclude il sindaco - permetteranno ai cittadini di Custonaci, di San Vito Lo Capo, di Buseto Palizzolo e di Valderice di usufruire, a pochi passi, di servizi sanitari celeri. La Casa di Comunità Custonaci, per cui siamo grati all'Asp, diventerà un punto di riferimento sanitario per i comuni vicini”.

© Riproduzione riservata