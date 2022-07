Castelvetrano, Rosalia Ventimiglia nuovo coordinatore della DC Nuova

La fisioterapista Rosalia Ventimiglia è il nuovo commissario coordinatore della DC di Castelvetrano. Avrà il compito di strutturare il partito e programmare la campagna elettorale per le Regionali. A lei, la DC regionale e il suo commissario, Totò Cuffaro, hanno chiesto di candidarsi alle Regionali.

“Sono onorata del prestigioso incarico conferitomi e mi impegnerò per far crescere la DC difendendone valori e le idee – dichiara Rosalia Ventimiglia -. La mia candidatura nasce dal desiderio di riscatto e di rilancio del nostro territorio e della nostra martoriata Castelvetrano che vogliamo libera da ogni condizionamento mafioso e che deve tornare ad essere cuore pulsante della valle del Belice. La responsabilità che assumo è importante e pesante, ma sento il dovere e la maturità civica per poterla affrontare”.

