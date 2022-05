Boccia a Erice a sostegno della candidata sindaco Toscano

«Non potevo non essere qui a Erice stasera, tutto il Partito democratico sostiene con forza la riconferma a sindaca di Daniela Toscano. Per i comuni italiani si aprirà nei prossimi mesi una fase molto importante che potrà cambiare il volto delle singole città; saranno avviati gli investimenti collegati al Pnrr, voluto nel 2020 dal centrosinistra. In queste elezioni amministrative o si sta di qua, dalla parte di Daniela, del Pd, di chi vuole utilizzare il Pnrr per ridurre le diseguaglianze o si sta con la destra. E la destra siciliana la conoscete bene, una destraccia». Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo ad Erice (TP) a un’iniziativa in sostegno della candidata sindaca Daniela Toscano, insieme al segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

«Con Barbagallo siamo stati alla commemorazione della strage di Capaci, all’Albero Falcone, e si notava l’assenza di Lagalla; questa destra non riesce proprio a prendere le distanze da quella stagione infausta. Forse è la peggior destra di sempre, quella che urla contro l’Europa, salvo poi volersi spartire i miliardi del Pnrr, che vuole chiudere i confini e alzare i muri. Per le elezioni della Regione autonoma siciliana e per le politiche dev’essere chiaro a tutti che servirà per il turno unico il campo largo per vincere. Il Pd, anche per queste amministrative, si sta mettendo sulle spalle tutti e siamo il vero argine alla destra nazionalista e anti europea, ma subito dopo le amministrative arriva il momento della verità. O si sta di qua o si sta di là».

