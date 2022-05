Elezioni a Petrosino, Roberto Angileri presenta la sua squadra

Gremita di gente ieri sera la sede elettorale del candidato Sindaco della Città di Petrosino, Roberto Angileri, per la presentazione della squadra dei candidati al Consiglio comunale della lista civica Petrosino Bene Comune. Il candidato Sindaco ha salutato i presenti e ha preso la parola. Ha parlato di idee, di progetti, di valori, di impegno, di correttezza, di trasparenza, di unità.

«Siamo qui per dare continuità al nostro progetto politico - ha detto Roberto Angileri – per il bene della nostra città. In questi anni abbiamo fatto passi da gigante, un lavoro quotidiano di tutti gli amministratori che hanno cambiato il volto del nostro territorio. Adesso dobbiamo continuare questo percorso per fare meglio e fare di più, tutti uniti per un solo obiettivo: continuare ad amministrare Petrosino. La scelta del sindaco è importante ma è altrettanto importante anche la scelta dei candidati al Consiglio comunale. Abbiamo completato la squadra con largo anticipo e l’abbiamo fatto cercando di scegliere il meglio per voi. Siamo qui a proporvi quello crediamo sia il bene per Petrosino per i prossimi cinque anni. Sono uomini e donne della nostra città che abbiamo messo in campo, con le loro idee, con i loro progetti e le loro iniziative, per offrire una prossima crescita prospera per Petrosino. Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra. Partiamo avvantaggiati da una serie di progetti già finanziati ed esecutivi – ha aggiunto Angileri - ma soprattutto partiamo con quelli che sono i nostri valori e quelli che abbiamo trovato nelle nuove persone che abbiamo individuato per iniziare con noi questo nuovo percorso. Avanti insieme, avanti ancora».

Il candidato sindaco ha poi presentato i nuovi candidati consiglieri: Michele Anastasi, Vita Birbisi, Luca Facciolo (assessore in carica e consigliere comunale uscente), Antonella Giacalone, Serena Mezzapelle, Fiorenza Pace (consigliera comunale uscente), Sebastiano Paolo Paladino (consigliere comunale uscente), Davide Mattia Parrinello, Silvia Passalacqua, Leonardo Osvaldo Pipitone, Gaspare Pizzo e Davide Laudicina (attuale presidente del Consiglio comunale ancora in carica).

Roberto Angileri ha infine ringraziato i due consiglieri uscenti: Massimo Mezzapelle e Francesco Zichittella. «Entrambi – ha detto il candidato sindaco - hanno rappresentato un punto di riferimento importante per l’esperienza degli ultimi dieci anni». È stato ricordato in particolare, il ruolo di Zichittella come presidente e vice presidente del Consiglio comunale, espressione di grande umanità e legalità.

