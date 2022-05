Dal sindacato alla politica: Mazara piange Pierino Bongiorno, ex assessore e consigliere comunale

Si è spento all’età di 80 anni Pierino Bongiorno, noto sindacalista ma anche ex assessore e consigliere comunale a Mazara del Vallo.

Ne hanno dato notizia con un post su Facebook il sindaco Salvatore Quinci il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano i quali "esprimono anche a nome dell’intera amministrazione comunale i sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia".

Bongiorno, scrivono, “si è fatto apprezzare per le spiccate doti umane, professionali e per l’impegno e la passione che ha manifestato per la risoluzione delle problematiche dei più bisognosi”.

Tanti su Facebook i messaggi di cordoglio da parte di amici ed esponenti politici e centinaia i commenti al post pubblicato dall'amministrazione comunale. Bongiorno viene ricordato come una persona pacata, ma incisiva nella sua attività politica, un esempio di dedizione al lavoro e alla famiglia. I suoi funerali si terranno sabato 7 maggio alle 9,30 in Cattedrale a Mazara.

