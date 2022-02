Marsala, rinascerà l'Antico Mercato di via Garibaldi

Si stringono i tempi per cambiare il volto dell’Antico Mercato di via Garibaldi, a Marsala. La struttura sarà oggetto di una serie di interventi di riqualificazione che creeranno, di fatto, un vero mercato del pesce, moderno ed efficiente.

L’amministrazione comunale, infatti, ha infatti deciso di intervenire, sia per quanto riguarda la valorizzazione del mercato del pesce e della frutta, che del recupero dei locali interni, che attualmente sono chiusi, e che si affacciano sulla Via Verdi. È quanto infatti prevede il progetto della struttura che è addossata alla storica Porta Garibaldi. La svolta proprio una decina di anni fa quando il tradizionale Antico Mercato divenne il centro della movida notturna marsalese.

«L’obiettivo è quello di rivalutare questa duplice funzione economico-turistica del Mercato – sottolinea il sindaco Massimo Grillo – con diversi interventi sui fabbricati che ne accresceranno la funzionalità consentendo altresì l’apertura di nuovi punti vendita e di ritrovo serale e notturno». Dei 49 box esistenti, 12 continuano infatti a rimanere chiusi. Con i nuovi lavori, per un investimento che ammonta a poco più di 200 mila euro di fondi europei, saranno recuperati per essere destinati ad attività di ristorazione legata al pesce, previa acquisizione di parere igienico-sanitario dell’Asp. Sono tanti gli interventi previsti in progetto, destinato appunto a cambiare, in meglio naturalmente, l’aspetto estetico e funzionale dell’Antico Mercato, con la sanificazione generale, nuovi intonaci ed infissi, pitturazione e adeguamento degli stessi locali, destinati, oltre alla vendita del pesce, nelle ore serali e notturne, a luogo di sano e sociale assembramento; fra gli altri interventi previsti i tendaggi di ombreggiamento, vecchi e consumati, che saranno interamente sostituiti. Per la realizzazione di tale progetto, l’Amministrazione comunale si avvale di una quota di finanziamento comunitario Feamp (Fondo europeo affari marittimi). L’impresa che esegue i lavori, ha concluso il rifacimento dei prospetti che si affacciano sulla via Vespri e Piazza del Popolo. Presto prenderanno il via i lavori all’interno del mercato».

