Due nuovi sistemi radar a Favignana, il sindaco: «No a processi di militarizzazione»

«Un nuovo sistema radar nell’isola? Chiediamo delucidazioni e informazioni al Ministero della Difesa e al Governo regionale al fine di avere certezze sull’impatto ambientale e sulla tutela della salute dei cittadini che vivono nella nostra isola». Lo afferma il sindaco del Comune di Favignana, Francesco Forgione in merito alla possibile realizzazione di due nuovi sistemi radar trasportabili da integrare nella Rete Radar Costiera della Marina Militare, uno dei quali proprio a Favignana. «È chiaro che, per quanto ci riguarda, come amministrazione comunale, ci opporremo a nuovi processi di militarizzazione del nostro territorio in contrasto con la vocazione naturalistica, ambientale e turistica delle isole Egadi», aggiunge.

