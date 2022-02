Marsala, intitolata ad Emanuela Loi la strada del commissariato

Il Comune di Marsala ha deciso di intitolare una strada a Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino, morta nella strage di via D’Amelio.

«Rientra tra gli eventi per il trentennale della morte del giudice Borsellino e dei poliziotti della sua scorta» dice il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che stamani ha firmato il provvedimento di intitolazione. Per ricordare il sacrificio della poliziotta sarda, la commissione toponomastica del Comune ha individuato il tratto di strada di via Verdi compreso tra le vie Crispi e l’incrocio con via San Domenico Savio. E cioè il tratto di strada dove c'è il commissariato di polizia di Marsala.

