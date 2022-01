Musumeci a Marsala: «Dal porto all'ospedale, massima attenzione a tutte le priorità»

«Era un impegno che avevo assunto da tempo con il sindaco e con la comunità marsalese. Un impegno piacevole, ma anche un atto dovuto perché una visita ufficiale è sempre un’occasione di confronto, un momento per ascoltare i rappresentanti locali e per far sentire vicino il governo della Regione. Ecco perchè sono veramente contento di essere riuscito, finalmente, a mantenere l’impegno». Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci arrivando a Marsala per una visita ufficiale al Comune. Ad accoglierlo, all’ingresso del Palazzo municipale, il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Sturiano. Presenti anche il presidente della commissione «Affari istituzionali» dell’Ars Stefano Pellegrino e i deputati regionali della provincia trapanese Eleonora Lo Curto e Sergio Tancredi. Subito dopo, il governatore ha incontrato, insieme al primo cittadino, gli assessori comunali.

Dai lavori al porto all'ospedale, le priorità

Tra gli argomenti affrontati - riferisce una nota - quelli relativi a tutte le opere infrastrutturali considerate strategiche per il rilancio della città con il maggior numero di abitanti della provincia. In particolare, il sindaco Grillo ha posto l’accento sull’urgenza dei lavori al porto, sulla crescita dell’aeroporto di Birgi, sull’ammodernamento della linea ferroviaria e sul miglioramento della strada provinciale 21 che interessa lo Stagnone. Focus anche sull’attuale situazione dei contagi Covid e sul costruendo nuovo padiglione dell’ospedale. Musumeci ha illustrato alla giunta comunale le numerose attività messe in campo dalla Regione, con il potenziamento degli hub vaccinali in tutte le province, l’assunzione di personale sanitario e l’adozione di provvedimenti, che in alcuni casi hanno anticipato quelli presi poi a livello nazionale, per limitare i contagi. «Il reparto di Malattie infettive - ha detto il presidente - sarà una grande conquista per Marsala».

Musumeci promette la massima attenzione

«Voglio assicurare - ha aggiunto poi il governatore - che tutti i cantieri aperti e da aprire sono tra le priorità del governo, la città merita questa attenzione, come tutte quelle località che hanno subito la marginalità rispetto all’agenda politica. La città di Marsala - ha proseguito - in questo momento ha tre, quattro dossier aperti presso il governo della Regione ed è altrettanto importante per noi poterli affrontare e discutere. Alcuni sono già avviati, altri debbono esserlo, quindi quella di oggi è stata una preziosa occasione per uno scambio di idee. Ci rivedremo presto tutti per definire cronoprogramma su porto e altre infrastrutture». Prima del suo arrivo al Palazzo municipale, Musumeci aveva visitato le Cantine Pellegrino, definendole un «monumento dell’economia di questa città».

