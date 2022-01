Caso Denise, primo ok alla commissione d'inchiesta parlamentare sulla scomparsa

«Abbiamo appena approvato definitivamente in commissione il testo per istituire la commissione d’inchiesta sulla scomparsa di #DenisePipitone. Un grande passo in avanti. Ora verrà trasmesso all’aula della Camera dei deputati e spetterà alla conferenza dei capigruppo calendarizzarlo. Come la sua famiglia e tanti cittadini, ci auguriamo molto presto per fare chiarezza sul caso dopo oltre 17 anni». Lo annuncia in un post il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia.

Archiviata l'indagine sulla scomparsa

Lo scorso 20 dicembre il gip di Marsala, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l'indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004. Gli indagati nell'ultima indagine erano 4 e tra questi c'era Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise e mamma di Jessica Pulizzi, sorellastra della bambina finita a processo e assolta anni fa. Anna Corona rispondeva di sequestro di persona. Il 23 novembre scorso il gip di Marsala si era riservata sulla decisione sulla opposizione alla richiesta di archiviazione per Anna Corona. Oltre a lei, la nuova indagine aveva visto coinvolti Giuseppe Della Chiave e due coniugi accusati di false dichiarazioni al pm. L'opposizione alla richiesta di archiviazione era stata presentata da Giacomo Frazzitta solo per la Corona.

