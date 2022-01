Partanna, contributi alle associazioni socio-sanitarie, culturali e sportive

L’amministrazione comunale di Partanna, in chiusura dell’anno 2021, ha deliberato la concessione di contributi economici a diverse associazioni del territorio, e non - in primis quelle socio sanitarie - assegnando adeguate risorse in sostegno delle iniziative portate avanti in vari ambiti.

Il sostegno finanziario per le attività svolte nell’anno appena concluso in collaborazione con il Comune, ammonta a circa 60 mila euro. Si tratta di associazioni che si sono distinte, oltre che in ambito sanitario, sia in ambito socio-culturale e di valorizzazione del territorio, che giovanili e/o sportive, e che hanno operato in sinergia con l’amministrazione proprio sul fronte dell’emergenza sanitaria impegnandosi nel contenimento con gli strumenti più idonei per le necessarie operazioni di monitoraggio e controllo.

«Le associazioni sono individuate come un’assoluta risorsa per lo svolgimento delle più varie attività utili alla comunità – dice il sindaco, Nicolò Catania – e il proseguo della collaborazione è di fondamentale importanza per la crescita complessiva del territorio. Abbiamo preferito mettere qualche luminaria natalizia in meno e dare un aiuto concreto alle associazioni, in particolar modo a quelle che hanno contribuito in maniera costante a fronteggiare l’epidemia da Covid 19 con la concreta collaborazione all’Hub vaccinale e in tutte le situazioni ove necessitava una collaborazione socio-sanitaria. Il nostro sostegno è andato anche alle associazioni sportive che hanno sofferto il periodo del lockdown in maniera particolare».

© Riproduzione riservata