Trapani, via alla riparazione delle buche

Sono iniziati a Trapani i lavori di messa in sicurezza delle strade dopo che l’assessore ai Lavori Pubblici aveva annunciato la scorsa settimana uno stanziamento da quasi un milione di euro per il rifacimento degli asfalti cittadini di alcune strade. Si è iniziato con i rattoppi con l’utilizzo di asfalto a freddo, un composto abbastanza utile e malleabile per questi piccoli interventi. «Abbiamo fatto più di cento interventi – afferma Dario Safina, assessore ai Lavori Pubblici di Trapani -, le nostre squadre sono ancora in giro in queste giornate di festa e nelle prossime settimane aumenteremo gli interventi. Come avevo anticipato la scorsa settimana, siamo stati praticamente immediati nelle tempistiche di intervento».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE