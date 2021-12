Erice, il Consiglio comunale torna a riunirsi in modalità telematica

Considerato l'alto numero di contagi in base al monitoraggio quotidiano effettuato dall’Azienda sanitaria provinciale, le prossime sedute, fino a fine gennaio del Consiglio comunale di Erice si svolgeranno in modalità telematica. Lo ha disposto il presidente del Consiglio, Luigi Nacci, che peraltro è uno dei medici vaccinatori impiegati nei principali Hub del territorio. La prossima seduta è stata convocata per il giorno 30 (con all’ordine del giorno bilancio consolidato e partecipate), quindi l’assemblea tornerà a riunirsi il 5 gennaio.

