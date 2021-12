Mazara, approvato il progetto per migliorare il porto peschereccio: chiesti i fondi alla Ue

Riportare la vendita all’asta nell’ex mercato ittico all’ingrosso di piazzetta dello Scalo, riqualificando l’immobile; dotarsi di una draga da destinare agli interventi ordinari di escavazione che integrino quelli i degli enti competenti; ristrutturare ed adeguare parti di banchine e infrastrutture portuali del porto peschereccio: sono questi i principali obiettivi del progetto approvato dalla giunta municipale di Mazara del Vallo che prevede un investimento complessivo di circa 4 milioni 700 mila euro (655 mila euro per riqualificazione immobile, 3 milioni di euro per infrastrutture portuali, 1 milione 122 mila euro per acquisto draga).

Il progetto partecipa all’Avviso pubblico a valere sui fondi comunitari 2014-2020 nella Misura 1.43 «Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca», che è stato emanato dalla Direzione generale Pesca del Ministero per le Politiche Agricole. La progettazione, su incarico dell’amministrazione, ha coinvolto le professionalità dell’Ufficio tecnico comunale coordinato dall’architetto Maurizio Falzone (responsabile del procedimento geometra Mario D’Agati, progettisti e direttori dei lavori arch. Tatiana Perzia e geometra Salvatore Ferrara, verificatore del progetto ing. Marcello Bua, struttura a supporto del Rup Pasquale Timpone).

