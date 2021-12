La scomparsa di Denise, al via l'iter per una commissione d'inchiesta parlamentare

«Si è appena conclusa la prima seduta della Commissione Affari Costituzionali in cui abbiamo iniziato l’iter per l’istituzione della commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone. Tutti i gruppi parlamentari sono d’accordo sulla necessità di accelerare al massimo la discussione anche valutando la possibilità della commissione in sede legislativa».

Lo annuncia su Facebook Alessia Morani, deputata del Pd e promotrice della proposta di legge di istituzione della commissione. «Il presidente farà le opportune verifiche e poi riconvocherà la commissione. Siamo partiti!», aggiunge.

