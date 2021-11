Isole Egadi, il Comune boccia i nuovi orari di traghetti e aliscafi

L’amministrazione comunale di Favignana-Isole Egadi esprime «dissenso» sui nuovi orari in vigore dal primo gennaio per i collegamenti marittimi con Favignana, Levanzo e Marettimo. «Con il nuovo anno - si legge in una nota diffusa dal Comune - sia la Liberty Lines, che gestisce i mezzi veloci, che la società Caronte e Tourist/Siremar, che gestisce con le navi traghetto, hanno presentato un piano che prevede notevoli tagli e che non garantisce il normale servizio per le isole Egadi».

«Chiediamo all’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e al Ministero dei Trasporti di intervenire subito - dice il sindaco Francesco Forgione - per fermare questa decisione delle due società che, tra l’altro, non ha visto coinvolti i diretti interessati. Dopo aver appreso che il nuovo bando per i collegamenti con le isole minori, scaduto lo scorso 19 novembre, è andato deserto, questa è un’altra notizia che ci preoccupa e che potrebbe penalizzare ulteriormente la nostra comunità». Aggiunge l’assessore ai Trasporti Vito Vaccaro: «Siamo pronti ad intraprendere tutte le azioni necessarie a far tornare una situazione di normalità, se non addirittura a migliorarla, così come chiesto all’assessore regionale Marco Falcone, sia con note ufficiali che in occasione dell’ultimo incontro, che ha sempre dato garanzie verbali di non modificabilità dell’assetto attuale. Oggi, però, si sta verificando il contrario».

