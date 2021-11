Regione Siciliana, Micciché attacca Musumeci: «La Sanità non gliela lascio più, la usa contro di noi»

L'ultimo atto della kermesse di Forza Italia a Mazara è l'attacco di Gianfranco Miccichè a Nello Musumeci. E per di più su uno dei temi più cari al presidente della Regione, quell'assessorato alla Sanità affidato al fedelissimo Ruggero Razza.

«Se nella prossima legislatura il presidente non sarà di Forza Italia - ha detto Miccichè - la Sanità non gliela lascio più. Anche perché poi viene usata contro di noi».

Miccichè camuffa l'attacco dietro l'umiltà dell'autocritica: «Se uno lascia ad un presidente della Regione, per di più con un partito del 3 per cento, l’assessore alla Sanità, che ogni tanto lavora per noi ed ogni tanto contro, allora l’errore è suo. Se sarò io ancora a dover decidere, questo non accadrà più. La generosità va utilizzata con i generosi, quando invece la eserciti solo in un senso e non c’è ritorno non fai altro che arrabbiarti sempre di più».

Infine, Miccichè ha usato una frase che sembra un bilancio proprio del rapporto politico con Musumeci: «Serve un do ut des che porti a un risultato positivo per tutti. E si ricordi che i nostri assessori sono i migliori di tutti».

«Questi tre giorni di lavori a Mazara del Vallo - ha detto inoltre Miccichè - hanno dimostrato che Forza Italia è un partito forte e radicato nel territorio. Il partito è in salute in tutta Italia, particolarmente in Calabria e anche in Sicilia, dove abbiamo molti sindaci giovani e una nuova classe dirigente. Sicuramente, alle amministrative e alle regionali del prossimo anno otterremo un grande risultato». E per la presidenza della Regione? «Il candidato - ha risposto il presidente dell’Ars - sarà chi più lo merita, quello più amato dalla gente. Il centrodestra è una coalizione con alcune contraddizioni ma con tanti punti di convergenza ed è su questo che si basa la nostra forza».

