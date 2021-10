Mazara, quasi due milioni per salvare la spiaggia di Tonnarella

A Mazara del Vallo, per la salvaguardia ed il ripascimento di un ampio tratto di costa di Tonnarella, che va dalla via del Mare fino a Capofeto, è stato approvato dalla giunta comunale un progetto che prevede un investimento di 1 milione 890mila euro, partecipando alla seconda finestra di finanziamento prevista nell’ambito di Agenda Urbana con utilizzo di somme residue non utilizzate da altri comuni.

