Amministrative a Calatafimi Segesta, due i candidati a sindaco: ecco le liste

Due i candidati per diventare sindaco di Calatafimi. Da una parte Caterina Verghetti con la lista "Uniti per migliorare Verghetti sindaco", dall’altra Francesco Gruppuso sostenuto da "Rinascita per Calatafimi Segesta".

Le liste elettorali del Comune di Calatafimi Segesta

Candidato sindaco Caterina Verghetti

Uniti per migliorare Verghetti sindaco: Bica Leonardo, Bonventre Paolo, Brunone Caterina, Busetta Anna Maria, Butera Cristina, Calderaro Giusy, Craparotta Pietro, Esposito Giacoma Schirley, Lombardo Gian Vito, Montalbano Nicola, Scala Giacomo, Simone Giulia.

Candidato sindaco Francesco Gruppuso

Rinascita per Calatafimi Segesta: Adamo Leonardo detto Leo, Agueli Giuseppa detta Giusy, Bonì Pietro detto Piero, Calamusa Giuseppe Domenico, Cascio Antonino, Cataldo Serafina, Giurintano Vincenzo, Parisi Patrizia, Piazza Giuseppe, Placenza Nicola, Tumminia Marianna detta Anita, Vultaggio Biagio.

