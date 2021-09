Marsala, sì ai fondi per sistemare il lungomare dello sbarco di Garibaldi

Arrivano i fondi per la riqualificazione di un tratto del lungomare di Marsala, quello dove sbarcò Garibaldi. Dopo anni di attesa e di sollecitazioni al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Siciliana, è stato dato il via libera al finanziamento per la sistemazione del waterfront che dallo Stabilimento Florio si estende poco oltre le Cantine Rallo.

Con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla precedente amministrazione comunale di Marsala riguardante la riqualificazione urbanistica ed ambientale adiacente al porto di Marsala - 2° stralcio. Il Comune, da parte sua, dovrà intervenire con un finanziamento di un milione di euro. Con questo finanziamento statale di 2 milioni di euro, sarà realizzata la riqualificazione di un tratto del lungomare Florio che è proprio di rimpetto allo Stabilimento Florio, nella zona in cui l’11 maggio del 1860 sbarcarono i Mille, guidati da Garibaldi.

