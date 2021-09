Misiliscemi, parte la volata: Tallarita pronto a candidarsi

La volata è lanciata. A maggio dovrebbero tenersi le elezioni per la formazione del primo consiglio comunale del neonato comune di Misiliscemi, costituito dal territorio appartenente alle ex-frazioni di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate del comune di Trapani. Così il comitato che ha portato al referendum istitutivo della nuova realtà territoriale si prepara a scendere in campo.

Lo farà, come dice Salvatore Tallarita, attuale presidente dell’associazione omonima, da molti dato come candidato sindaco in pectore dello schieramento «con la stessa immutata umiltà con la quale ci siamo sinora mossi. A fine ottobre daremo vita ad una costola dell’associazione «Misiliscemi » (che continuerà ad operare nel campo socio- culturale) che darà vita alla lista elettorale con cui ci presenteremo alle elezioni».

Elezioni che vedranno schierati anche altri soggetti politici (è stato preannunciato che ci saranno candidati vicini all’attuale sindaco di Trapani Giacomo Tranchida). «È giusto che sia così, la democrazia è confronto e noi – dice Tallarita - ci confronteremo con chiunque confidando nella continuità del nostro progetto che, ricordiamolo, è stato approvato dalla maggioranza dei cittadini che hanno votato al referendum istitutivo. Lo faremo perché quello che abbiamo fatto arrivi alla sua maturazione in quanto non avrebbe senso lasciare le cose a metà».

L'articolo di Salvatore Morselli nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia