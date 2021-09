Minacce a Musumeci, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida: "Condannare la violenza"

"La battaglia ed il confronto politico, anche aspri e duri - al netto delle ingiustificabili offese anche sul piano personale oltre che istituzionale ricevute - non possono esimermi dal manifestare solidarietà al Presidente della Regione ed agli Amministratori pubblici esposti sul fronte delle azioni di Governo a maggior ragione in questi periodi di incertezza strisciante". A dirlo è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che sottolinea come "qualunque forma di violenza che attenti ancor più alla sicurezza individuale od a minar la libertà d’azione non possa che essere duramente condannata".

